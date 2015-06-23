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دكتور سعودي ينفي إشاعة تليف الكبد نتيجة شرب الماء دفعة واحدة

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دكتور سعودي ينفي إشاعة تليف الكبد نتيجة شرب الماء دفعة واحدة دكتور سعودي ينفي إشاعة تليف الكبد نتيجة شرب الماء دفعة واحدة

الإثنين 22-06-2015 02:00

نفى عالم الأبحاث الطبية في وحدة المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور فهد الخضيري إشاعة تليف الكبد نتيجة شرب كوب الماء دفعة واحدة.
حيث قال الخضيري من خلال تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الماء الذي نشربه لا يضر الكبد ولا يليّفها، وهو ضروري جداً، والذي حذّر من شرب الماء عند الإفطار وأنه يسبب تليّف الكبد لا يعرف شيئاً في الطب".
يشار إلى أن من السنة في شرب الماء اتباع حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: "لا تشربوا نفساً واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم"، رواه الترمذي.
الجدير بالذكر، أكدت الجمعية الخيرية لمرضى الكبد من خلال بحوثها ودراساتها عدم صحة المعلومة التي راجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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سيدتي

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