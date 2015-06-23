احذري تناول البندق أثناء الحمل

إذا كنت حاملاً، ولديك تاريخ عائلي بمرض الربو وحساسية الجهاز التنفسي، فعليك الامتناع عن تناول البندق وزبدة البندق أيضاً خلال فترة الحمل.

الدكتور محمد داوود أشار إلى النقاط التالية، حيث ينصح بالتالي بخصوص الطعام الصحي أثناء الحمل، وبما فيها تناول البندق:

• إذا كان لدى الحامل تاريخ عائلي من الربو أو حساسية الجهاز التنفسي فعلى الحامل أن تتوقف تماماً عن تناول البندق وزبدة البندق أثناء الحمل.

• 50 % هي نسبة زيادة الربو عند أطفال النساء الحوامل اللواتي يتناولن البندق أو زبدته أثناء الحمل.

• تناول الأسماك الزيتية للحامل يقلل من أزمات الربو للطفل.



• تناول الحامل فيتامين «e» في طعامها، وليس كمكمل غذائي يقلل من إصابة طفلها بالربو وأمراض الحساسية.

• تناول الأطعمة المعالجة التي نزع منها عنصر الماغنيسيوم أثناء الحمل تزيد فرص أمراض الجهاز التنفسي.

• زيادة وزن الحامل عن المعدل الطبيعي يزيد من فرصة إصابتها هي نفسها بالأزمات الربوية؛ حيث ترتفع نسبة استجابة الممرات الهوائية لمسببات الحساسية.



• تناول التفاح والسمك يقللان من إصابة الطفل بالربو إذا داومت عليه الأم أثناء الحمل.