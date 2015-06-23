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الرئيس يطالب وزيرة السكان بإنشاء صندوق الطفل.. ويؤكد على الاهتمام بالأم

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الرئيس يطالب وزيرة السكان بإنشاء صندوق الطفل.. ويؤكد على الاهتمام بالأم الرئيس يطالب وزيرة السكان بإنشاء صندوق الطفل.. ويؤكد على الاهتمام بالأم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتورة هالة يوسف، وزيرة الدولة للسكان.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الدولة للسكان استعرضت ملامح الخطة الخمسية التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان، في إطار جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وتعظيم استفادة المواطنين من الموارد الاقتصادية للدولة وما يتم تحقيقه من تقدم اقتصادى وتنموى في مختلف القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرة نوهت خلال اللقاء إلى الدور الذى تضطلع به مجالس المحافظات فى تنفيذ تلك الخطة التى تم عرضها بالفعل على 19 مجلساً، وجارى استكمال باقى محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الجارى.

كما استعرضت الدكتورة هالة يوسف الحملات الإعلانية والزيارات الميدانية التي يتم إجراؤها بهدف توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة المجتمع المدني التي تضم ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في المجالات المتعلقة بالقضايا السكانية والتي تهدف إلى التنسيق والمشاركة فى تنفيذ أنشطة الخطة الخمسية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرة استعرضت كذلك الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، مؤكدة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل المصرى وضمان حقوقه التعليمية والصحية، وضمان عدالة توزيع الخدمات وحقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفي كافة المناطق الجغرافية.

كما استعرضت جهود الوزارة الجارية لإنشاء صندوق الطفل بموجب قانون الطفل الصادر في عام 2008.

وجه الرئيس بسرعة إنشاء صندوق الطفل وصياغة الإطار التشريعي اللازم لإنشائه وتنظيم عمله، منوهاً إلى أهمية سعي وزارة الدولة للسكان نحو إيجاد حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل حماية مستقبل هؤلاء الأطفال.

كما أكد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للطفل والأم المصرية وتوفير المتطلبات التعليمية والصحية لأطفال وأمهاتها، منوها إلى أهمية التعليم الجيد والرعاية الصحية المتقدمة في إنشاء جيل قوي وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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مصر 365

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