انفجار قنبلة بدائية بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية فى أسيوط

انفجرت قبل قليل قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار السور الخلفى لمركز شرطة القوصية دون خسائر فى الأرواح.

كان اللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسماع دوى انفجار خلف مركز شرطة القوصية يشتبه فى كونه قنبلة.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة وخبراء المفرقعات وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة وبالفحص من قبل خبراء المفرقعات تبين أنها عبارة عن قنبلة بدائية زرعها مجهولون ونجم عن الانفجار تهشم واجهة سيارة ربع نقل وزجاج سيارة اخرى بالقرب من موقع الانفجار.

>تم تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات وتحرير المحضر اللازم.

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