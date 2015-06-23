محلب يوجه بوضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لوحدة أفريقيا بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وحضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والشباب والرياضة، والصحة، والكهرباء، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والرى، والتعاون الدولى، والنقل، والاستثمار، والزراعة، والثقافة، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع أهمية العلاقات مع الدول الأفريقية بالنسبة لمصر، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود الوزارات المختلفة لتعزيز التواجد المصرى فى مختلف ربوع القارة، وبخاصة فى منطقة حوض النيل والقرن الأفريقى والمناطق الجغرافية الأخرى بالقارة، كما أشار إلى ضرورة تنسيق جهود الوزارات المختلفة حتى تؤتى أنشطتها فى مجالات التعاون المشترك مع الدول الأفريقية ثمارها المرجوة.

كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع وزارى لوضع رؤية شاملة لتطوير وإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير، لتكون أداة فعالة لتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى ومركزًا لتسويق السلع المصرية فى الدول الأفريقية، فضلاً عن تكليف وزارة الزراعة بإعداد ورقة حول المشروعات المشتركة التى يمكن لمصر الدخول فيها بأفريقيا ومن بينها التعاون فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وتم كذلك التشديد على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الرحلات الجوية التى يسيرها الناقل الوطنى بين مصر والدول الأفريقية فى تعزيز السياحة العلاجية بمصر ونقل البضائع.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من محاور الاستراتيجية المصرية للتحرك فى أفريقيا والتى أعدتها وزارتا الخارجية والتعاون الدولى، والتى تقوم على التركيز على قطاعات تعاون تناسب احتياجات كل دولة وتعمل على تحقيق المصالح للجانبين المصرى والأفريقى، كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى الفرص المتاحة لاستفادة مصر من التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة (الكوميسا – تجمع شرق أفريقيا – سادك)، خاصة عقب التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين هذه التكتلات الثلاثة فى شرم الشيخ خلال الشهر الجارى، والخطوات الجارية الخاصة بتحرير التجارة بها مثل قواعد المنشأ وإزالة الحواجز الجمركية، مؤكدًا أهمية تشجيع قطاعى الأعمال الخاص والعام على التواجد فى الدول الأعضاء بتلك التكتلات وللعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما أشار وزير البحث العلمى إلى استضافة مصر لمجلس أفريقيا للبحوث خلال شهر أكتوبر المقبل، والتحضيرات الجارية لإنشاء وكالة افريقية للفضاء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة المشتركة ستعزز الروابط بين مصر والدول الأفريقية، كما تناول وزير النقل مشروعات النقل البرى بين القاهرة وكيب تاون، وكذلك الربط عن طريق السكك الحديدية بين مصر والسودان، واستكمال الدراسات المتعلقة بذلك.

من ناحية أخرى، أشار وزير الكهرباء إلى عدد من مشروعات التعاون فى مجال الطاقة والكهرباء بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة المضى فى استكمال مشروعات بناء محطات الكهرباء بجنوب السودان والتى تعطلت نتيجة الظروف الأمنية هناك، فضلاً عن استكمال دراسات الربط الكهربائى بين مصر ودول أفريقية، كما أكد وزير الشباب على توافر التعاون والتنسيق التام بين الجانب المصرى والاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والذى تستضيف مصر مقره الرئيسى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة التى ستعزز من التعاون المصرى الأفريقى.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال الاجتماع على أهمية إعطاء دور كبير للقطاع الخاص فى أنشطة التعاون التجارية والاستثمارية بأفريقيا، وشدد على ضرورة دعوة اتحادات الغرف الصناعية والتجارية المصرية للاستثمار فى الدول الأفريقية والاستفادة من الفرص المتاحة هناك، بالإضافة إلى تشجيع زيارات رجال الأعمال المصريين، وإقامة معارض تجارية بالدول الأفريقية للمنتجات المصرية.