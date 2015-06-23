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أحمد موسى بعد براءته: هرجع أقوى من الأول.. ومستمر فى حماية مصر من الخونة

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أحمد موسى بعد براءته: هرجع أقوى من الأول.. ومستمر فى حماية مصر من الخونة أحمد موسى بعد براءته: هرجع أقوى من الأول.. ومستمر فى حماية مصر من الخونة
علق الإعلامى أحمد موسى، على حكم البراءة، الذى حصل عليه اليوم، فى قضية سب وقذف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، قائلاً "ضريبة لازم ندفعها، وفى الآخر لدينا قضاء عادل يقول كلمته".

وقال أحمد موسى، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "شوبير والنجوم"، مع الإعلامى أحمد شوبير على إذاعة الشباب والرياضة، إن القضاء المصرى عادل ويؤكد أنه مستمر فى رسالته، التى يقدمها عبر برنامجه، من أجل بناء الدولة وحمايتها من الطابور الخامس والخونة، الذى تعهد أنه لن يتركهم فى الأيام المقبلة، قائلاً "الخونة اللى كانوا عاوزين يمنعونا أننا نجيب سيرتهم واللى هما باعوا البلد، ولكن هرجع أقوى من الأول".

وأكد موسى، أن الأشخاص الذين لا يريدون منعه من الخروج على الهواء لفضحهم، يريدون أيضا هدم مؤسسات الدولة وتخويف الإعلاميين المصريين، الذين يسيرون فى نفس الخط الوطنى الذى يسير هو عليه، فيما توعدهم قائلا "الأيام اللى جاية أنا وأنتم وربنا يكرم".


>- بالفيديو.. إلغاء حكم حبس أحمد موسى وبراءته من سب الغزالى حرب
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