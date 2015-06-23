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بالصور.. "البحر والفطار وهواك".. شعار الصائمين بالإسكندرية

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تعيش الإسكندرية أجواء رمضانية مختلفة لن تجدها فى أى محافظة أخرى، حيث يحاول الشعب السكندرى خلق طقوس مختلفة والاستمتاع بالبحر والهواء الطلق فى شهر رمضان.

ويذهب يوميًا المئات إلى الكورنيش وخاصة منطقة بحرى التى تمتلئ بالعائلات على سور البحر بعد غروب الشمس وينتظرون أذان المغرب وسط هدوء فى الشوارع لحظة إطلاق المدفع وصوت المؤذن والهواء المندفع فى مشهد لن تراه فى مكان آخر إلا فى عروس البحر.

وقال حسنى عبد النبى، من الإسكندرية، إنه اعتاد على الفطار مرة أسبوعيًا فى شهر رمضان على شاطئ البحر يجهزون الطعام والمشروبات ويستمتع هو وأسرته بلحظة الغروب على سور الكورنيش ويتذكرون لحظات الطفولة.

أضاف أن عادة الفطار على البحر اعتادوا عليها منذ طفولتهم وكان آباؤهم وأجدادهم يصطحبونهم إلى الشاطئ فى فصل الصيف وإذا صادف حلول شهر رمضان فى الصيف يفطرون على الشاطئ ويستمتعون بالغروب.

بينما ذهبت عائلة المهندس عامر مصطفى إلى شاطئ الإسكندرية خصيصًا من محافظة الغربية لقضاء يوم ممتع على شاطئ البحر والاستمتاع بجو رمضان المختلف على كورنيش الإسكندرية.

وقالت سميرة مصطفى، إنها اقترحت الفطار على شاطئ الإسكندرية لسماعها عن المشهد الخلاب الذى يشهده الكورنيش لحظة إطلاق المدفع وغروب الشمس فأصرت على إقناع اسرتها للسفر من مدينة طنطا للاستمتاع بالغروب.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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