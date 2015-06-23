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وكيل تعليم كفر الشيخ تجتمع بإدارة تنسيق الوظائف

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وكيل تعليم كفر الشيخ تجتمع بإدارة تنسيق الوظائف وكيل تعليم كفر الشيخ تجتمع بإدارة تنسيق الوظائف
عقدت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمكتبها بديوان عام المديرية اجتماعًا مع إدارة تنسيق الوظائف بديوان المديرية تم فيه مناقشة المعايير التى سوف يتم عليها قبول المتقدمين للوظائف التى سوف يتم تحديدها.

وأكدت وكيلة الوزارة سيتم توخى العدالة والمعايير القانونية فى شغل جميع الوظائف الشاغرة طالما لم تشغل بلجنة الموارد البشرية 2013/2014 جاء ذلك بحضور الدكتور غازي البنوانى والأستاذة وفاء عبد الله المدير العام التنفيذي والأستاذ صلاح فهمى رئيس الشئون المالية والإدارية وكل من هناداوى محروس ونيل سعيد وأحمد يحيى المسئولون بإدارة التنسيق.

وقالت وكيلة الوزارة إن سجل الإنجازات والرؤية المستقبلية وتطوير الوظيفة المتقدمة لها شرط أساسى لمن يتقدم ولا مجال للأقوال الإنشائية مؤكدة أنه حان وقت العمل والمرحلة القادمة مرحلة فلترة.

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