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نائب محافظ الإسكندرية تتفقد تطبيق منظومة النظافة

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نائب محافظ الإسكندرية تتفقد تطبيق منظومة النظافة نائب محافظ الإسكندرية تتفقد تطبيق منظومة النظافة
استجابة لبعض شكاوى المواطنين من تراكم القمامة فى بعض شوارع حى المنتزه أول، تابعت الدكتورة سعاد الخولى، نائب المحافظ، أداء شركة النظافة صباح اليوم، بالمرور على المواقع، وتم استدعاء سيارات الحى وسيارات الإدارة العامة بالنظافة وتجميل المدينة للاستعانة بها فى رفع القمامة، وتم استدعاء مشرفى الشركة ورافقها اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول.

كما قامت بالمرور على حى وسط وتابعت حملة إشغالات الطريق بميدان الشهداء بمحطة ، ورافقها قيادات الحى ومدير إدارة شرطة المرافق، والمهندسة سعاد حلمى رئيس حى وسط.

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