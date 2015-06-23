محافظ القليوبية: 20 مليون جنيه لتطوير محور مؤسسة الزكاة بالقليوبية

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اعتمد 20 مليون جنيه فى الخطة الاستثمارية الجديدة لمشروع تطوير محور مؤسسة الزكاة فى المنطقة الواقعة على الطريق الدائرى بمحافظة القليوبية وربطها بالدائرى وطريق ترعة الإسماعيلية ومدينة الخصوص ليبدأ العمل من الشهر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الطرح على الشركات المتخصصة.

وأوضح المحافظ أن الخطة الجديدة سوف تشهد افتتاح وتشغيل عدة محاور مرورية جديدة بهدف خلق شرايين جديدة للتنمية تخدم القاهرة الكبرى وتربطها بالمحافظات المجاورة فضلًا عن حل أزمة الاختناقات المرورية.