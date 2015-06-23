نادى الأسير: معتقل فلسطينى مضرب عن الطعام منذ 50 يوما فى حالة حرجة

قال مسؤول فلسطينى اليوم الثلاثاء إن المعتقل خضر عدنان فى حالة صحية حرجة بعد أن دخل إضرابه عن الطعام يومه الخمسين احتجاجا على استمرار اعتقاله إداريا فى السجون الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس رئيس نادى الأسير لرويترز "الليلة الماضية كانت هناك آثار دم فى تقيؤه مما يعنى أننا دخلنا فى مرحلة حرجة جدا."

وأضاف فى إشارة إلى المفاوضات الجارية بين الجهات الإسرائيلية وعدنان "مساحة الاختلاف الباقية مسألة بسيطة لا تعنى شيئا للإسرائيليين ولكنها بالمعنى المعنوى تعنى الكثير لخضر عدنان."،ومضى قائلا "القضية المتفق عليها أن يتم الإفراج عنه قبل العيد والاختلاف على تحديد تاريخ الإفراج."

ونقل عدنان إلى مستشفى إسرائيلى قبل بضعة أيام بعد تدهور حالته الصحية إلا أنه يواصل إضرابه عن الطعام، ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من مصلحة السجون الإسرائيلية حول المفاوضات الجارية لإنهاء عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام.

وطالبت الحكومة الفلسطينية إسرائيل اليوم بالإفراج الفورى عن عدنان "نظرا لوضعه الصحى الحرج للغاية واحتمال تعرضه للموت الفجائى فى أى لحظة."، وأضافت الحكومة فى بيان بعد اجتماعها الأسبوعى فى رام الله أنها تحمل "حكومة الاحتلال المسؤولية الكامله عن حياته وعن التبعات الخطيرة حال استشهاده."

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