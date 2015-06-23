تنظيم داعش الإرهابي يبث فيديو عمليات إعدام بشعة نفذها بحق مواطنين

نشر تنظيم "داعش" الإرهابى فيديو وصورا مؤلمة لعمليات إعدام لم يحدد وقت تنفيذها.. واقتاد عناصر التنظيم الإرهابى المجموعة الأولى التى ضمت أربعة أشخاص مقيدى اليدين والرجلين، وقام عنصر ملثم بإطلاق قذيفة صاروخية باتجاه السيارة، التى احترقت بفعل الانفجار.

أما الجزء الثانى فيظهر عنصر تابع للتنظيم، وهو يقتاد خمسة أشخاص إلى داخل قفص من الحديد، قبل أن يغلقه بقفل ويتم إغراقهم فى المياه، وجهز القفص بكاميراتين صورتا معاناة الأفراد الخمسة تحت الماء، ثم تطفو جثث الأشخاص الخمس.

أما المجموعة الثالثة فكان أفرادها السبعة جاثمين على ركبتيهم جنبا إلى جنب، قبل أن يقوم عنصر ملثم بقيدهم بحبل أزرق اللون حول رقبة كل منهم. وأظهر التسجيل الحبل ينفجر، ما أدى لانفصال الرؤوس عن الأجساد وتصاعد غبار كثيف.

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