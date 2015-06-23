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شرب العرقسوس ليلا يقوى المناعة ويلطف الحلق أثناء النهار

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شرب العرقسوس ليلا يقوى المناعة ويلطف الحلق أثناء النهار شرب العرقسوس ليلا يقوى المناعة ويلطف الحلق أثناء النهار
قال الدكتور إبراهيم بدوى الأستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بشعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، على أهمية الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خلال شهر رمضان نظرا لما تحويه من عناصر غذائية تبعث النشاط فى الجهاز الهضمى و تبعث النشاط فى الجسم وذات قيمة غذائية عالية.

وأضاف بدوى فى تصريحات صحفية أن للعرقسوس فوائد عدة أبرزها أنه يقوى جهاز المناعة ومضاد للفيروسات ويلطف الحلق أثناء النهار، كما يزيد المادة المخاطية التى تحمى جدار المعدة وتقلل إفراز الحامض بها، محذرا فى الوقت ذاته مرضى الضغط المرتفع من تناوله.

واكد بدوى ، ان قمر الدين أو عصير المشمش المحلى والمجفف له فوائد عدة ايضا حيث يحتوى على نشا، مواد دسمة، سكريات، معادن منها فلور، منجنيز، كبريت، بوتاسيوم، حديد، فيتامينات C, B2,B1,A.
> واضاف بدوى أن قمر الدين يساعد على منع العطش من خلال تنظيم عمل الامعاء مشيرا الى انه يقوى أيضا الاعصاب ويفتح الشهية ويقوى الخلايا ويزيد من مناعة الجسم ويرطب وينظف الامعاء و يهدئ الاعصاب.

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مصر 365