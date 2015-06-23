بتحس بالحموضة.. 7 أسباب للإصابة بها فى رمضان

الحموضة، أحد أعراض المعدة المرضية والتى تسبب الألم والحرقة للمريض بها، وغالبا ما يكون الشخص ذاته سببًا فى إصابته بالحموضة، فهناك أسباب تتعلق بالشق الحركى، وأخرى بنظام تغذيته اليومية خلال شهر رمضان.

وأوضح الدكتور محمد المنيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن الكثير من الأسباب تقف عائقًا أمام راحة المعدة خلال رمضان، وكلها بيد الإنسان، فهو الذى يفسد نظامه الغذائى بيديه، ويساعد فى الإضرار بمعدته وصحته.

ويوضح أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بعض أسباب الإصابة بالحموضة الشائعة فى رمضان والتى على الصائم تجنبها لينعم بصحة معوية جيدة:

>- تجنب شرب المياه الغازية بجانب طعام الإفطار، فهى سبب فى الشعور بالحموضة.

>- تجنب إضافة الكثير من التوابل الحارة على الطعام بكل أنواعه.

>- تقليل شرب المياه بكثرة خلال تناول الطعام وجعل الكمية لا تتعدى الرشفات فقط.

>- تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

>- تجنب الكسل وقلة الحركة طوال الصيام وبعد الإفطار.

>- تجنب تناول الأطعمة المليئة بالدهون والدسم فهى سبب فى الإصابة بالحموضة وخلل المعدة.

>- تجنب تناول الطعام بكميات كبيرة، أو تناوله ساخنًا بإفراط.