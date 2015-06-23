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الزند يبحث مع السيسي تطوير المنظومة القضائية وميكنة عملية التقاضي بالتكنولوجيا

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الزند يبحث مع السيسي تطوير المنظومة القضائية وميكنة عملية التقاضي بالتكنولوجيا الزند يبحث مع السيسي تطوير المنظومة القضائية وميكنة عملية التقاضي بالتكنولوجيا

أثناء الاجتماع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم بالسيد المستشارأحمد الزند، وزير العدل.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد وزير العدل استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوهاً إلى توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي.

ونوّه السيد الوزير إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجاري تطوير عشرين محكمة أخرى. وقد رحب السيد الرئيس بهذه الخطوة وأكد على أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنباً إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوهاً إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وتيسيراً على المواطنين. وأضاف المستشار الزند أنه من الأهمية بمكان أن تتم ميكنة خدمات الشهر العقاري ضماناً لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين وتشجيعاً لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل في الشهر العقاري.

وذكر السفير علاء يوسف أن السيد وزير العدل عرض للإجراءات الجارية لإصلاح وترميم المحاكم التي أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية تمهيداً لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح. وقد وجَّه السيد الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.

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