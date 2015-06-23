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حبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

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حبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا حبس المتهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

أرشيفية

قررت نيابة أبوتشت ،اليوم الثلاثاء، حبس عامل متهم بقتل زوجتة وإصابة 3 من أسرتها بطلقات نارية بسبب خلافات أسرية بمركز أبوتشت 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عادل عبدالعظيم مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بمصرع ربة منزل وإصابة 3 أخرين بأبوتشت. كشفت التحريات قيام المدعو ( محمود . م . ا ) 25 سنة عامل، بالذهاب لمنزل والد زوجته ليطلب زوجته المدعوة (منى . ا . ا) ربة منزل للعوده معه إلى منزله بعد بقائها في منزل والدها لمدة شهرين بسبب خلافات أسرية بينهما إلا أنها رفضت وحدثت مشاده كلاميه مع أسرتها فأطلق النيران عليها و على والدتها المدعوه ( ناهد . ا . س ) 38 سنة ربة منزل و شقيقها المدعو ( شهاب ) 19 سنة، واثناء هروبه فوجئ بوالدها المدعو ( القذافى . ا ) بالطريق المجاور للمنزل فأطلق عليه النار.

ونتج عنه مصرع زوجتة وأصابة والدها ووالدتها وشقيقها بطلقات نارية، وتم نقلهم لمستشفى أبوتشت المركزي، وتمكنت قوة من مباحث أبوتشت من ضبطه و بحوزته البندقيه الأليه المستخدمه في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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