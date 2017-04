مقتل James Horner مؤلف موسيقى فيلم Titanic

في وقت تضاربت فيه المعلومات حول مقتل المؤلف الموسيقي James Horner في تحطّم طائرة يملكها في شمال مدينة Santa Barbara، لم يتمكّن رجال الإطفاء في البداية من التعرّف على الجثة التي وجدوها في مكان تحطّم الطائرة وهي واحدة من خمس يملكها Horner.

وبعد ساعات تأكد الخبر المحزن ورحل James Horner عن عمر 61 عاماً وهو الذي فاز بجائزتي أوسكار عن فيلم Titanic كأفضل موسيقى وأفضل أغنية My Heart Will Go On التي أنشدتها المغنية Celine Dion وترشّح سبع مرات أخرى لجائزة أوسكار أفضل موسيقى عن Aliens و Field of Dreams و Apollo 13 و Braveheart و A Beautiful Mind و House of Sand و Avatar.

آخر فيلمين عمل عليهما James Horner هما: Southpaw للمخرج Antoine Fuqua ومن بطولة Jake Gyllenhaal وفيلم The 33 للمخرجة Patricia Riggen ومن بطولة Antonio Banderas.

وداعاً James Horner