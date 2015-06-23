أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مقتل James Horner مؤلف موسيقى فيلم Titanic

Google+ Print
مقتل James Horner مؤلف موسيقى فيلم Titanic مقتل James Horner مؤلف موسيقى فيلم Titanic

الثلاثاء 23-06-2015 13:02

في وقت تضاربت فيه المعلومات حول مقتل المؤلف الموسيقي James Horner في تحطّم طائرة يملكها في شمال مدينة Santa Barbara، لم يتمكّن رجال الإطفاء في البداية من التعرّف على الجثة التي وجدوها في مكان تحطّم الطائرة وهي واحدة من خمس يملكها Horner.

وبعد ساعات تأكد الخبر المحزن ورحل James Horner عن عمر 61 عاماً وهو الذي فاز بجائزتي أوسكار عن فيلم Titanic كأفضل موسيقى وأفضل أغنية My Heart Will Go On التي أنشدتها المغنية Celine Dion وترشّح سبع مرات أخرى لجائزة أوسكار أفضل موسيقى عن Aliens و Field of Dreams و Apollo 13 و Braveheart و A Beautiful Mind و House of Sand و Avatar.

آخر فيلمين عمل عليهما James Horner هما: Southpaw للمخرج Antoine Fuqua ومن بطولة Jake Gyllenhaal وفيلم The 33 للمخرجة Patricia Riggen ومن بطولة Antonio Banderas.

وداعاً James Horner

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي