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وفاة ملحن موسيقى الـ" Titanic" في تحطم طائرة

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الثلاثاء 23-06-2015 15:20

توفي الملحن الشهير James Horner، المعروف بتأليفه لموسيقى فيلم " Titanic "، إثر تحطم الطائرة التي كان على متنها بالقرب من سانت باربارا في كاليفورنيا.

 

James الراحل عن عمر ناهزالـ 61 عاماً كان على متن طائرة صغيرة ذات مقعدين فقط وتحطمت بعد أن توقف المحرك الوحيد فيها عن العمل.

 

يشار إلى أن الملحن حاز على جائزتي أوسكار عام 1998، عن تأليفه الموسيقى التصويرية لفيلم " Titanic" حيث حاز على جائزة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية أصلية عن أغنية " My heart Will Go On " التي غنتها النجمة العالمية Celine Dion.

 

يذكر أن الملحن James Horner متزوج ولديه ولدان.

 

 

 

 

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