أحمد حلمي: رامز جلال فايروس احذروا منه

حذّر الفنّان أحمد حلمي جمهوره من الدخول إلى أحد الروابط التي تنشر تحت عنوان "شاهد حلقة الفنان أحمد حلمي في برنامج رامز واكل الجو الممنوعة من العرض"، الذي يقدمه رامز جلال.

وكتب حلمي على تويتر:" " اللي في الصورة دي خبر كاذب، أنا مطلعتش مع رامز في البرنامج. أحذر لأن ممكن تنخدع وتدخل على لينك يكون عليه فيروس أو حاجة تدمر لك جهازك شكرا جزيلا".

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