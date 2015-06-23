أيمن زيدان يسخر من الدُّخلاء على مهنة الإخراج في سوريا

انتقد الفنّان السوري أيمن زيدان الفوضى الحاصلة في الدراما السّوري، سيّما بالنّسبة لهؤلاء الذين دخلوا على خط إخراج المسلسلات، دون أن يكون لديهم دراية بالفن وأصوله.

وقال زيدان "طالما أنّ المستوى المعرفي والخبرة الحياتيّة والجماليّة لم تعد شرطاً أساسياً للمخرج التلفزيوني، فأنا أؤكّد أنّ أبواب الإخراج باتت مشرّعة أمام كل التقنيين من عامل الشاريو إلى أي فني آخر"، مضيفاً "الأميّة هي التي ستقود درامانا إلى المقصلة وخاصّة إذا كانت هذه الأميّة مغلّفة ببروغاندا كاذبة يقودها المريدون الباحثون عن فرص عمل".

جدير بالذّكر أنّ زيدان إضافة لعمله كممثّل عمل أيضاً في مجال إخراج المسلسلات التلفزيونيّة، ومن أعماله في هذا المجال "ليل المسافرين"، "طيور الشوك"، "ملح الحياة"، كذلك قام بإخراج عدد جيّد من الأعمال المسرحيّة كان آخرها مسرحيّة "راجعين" عام 2011.

يشار إلى أنّ زيدان يطلّ خلال موسم دراما رمضان الحالي عبر الجزء السابع من مسلسل "باب الحارة" نص عثمان جحا وسليمان عبد العزيز، ويخرجه عزام فوق العادة، كذلك يشارك الفنان السوري ببطولة المسلسل السوري "حرائر"، عن نص عنود الخالد وإخراج باسل الخطيب.

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