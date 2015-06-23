داليدا خليل وطوني عيسى يدخلان معاً عالم الجريمة تحت جناح "العرّاب"

منذ اليوم الأول لعرض مسلسل "العرّاب" على قناة "الجديد" وعدد من الفضائيات العربية، بدأت الحركة التصاعدية بشكل كبير لنسبة المشاهدة على مختلف الفضائيات التي تعرضه.

ويحقق اليوم مسلسل "العراب" نسبة مشاهدة يمكن إعتبارها من أعلى النسب في لبنان. لكن المسلسل لم يتوقّف عند هذا فقط، فبعدما تقدّمت مراحل التصوير في "العرّاب" المؤلّف من ستين حلقة تلفزيونية، والمأخوذ عن الفيلم السينمائي العالمي والقصة العالمية الشهيرة، دخل على مسار الأحداث شخصيات جديدة، سيكون لها تأثيرها بمسار الأحداث المعقّدة والغامضة والمليئة بالإثارة. وها هو الممثل اللبناني الشاب طوني عيسى الذي بدأ منذ أعوام قليلة يحقق مكانته كممثل قدير، يدخل عالم "العرّاب" والأسرة الغارقة بالمؤامرات والجرائم غير المعلنة. ليصبح أحد الرجال الذين لهم تأثيرهم المباشر على مسار الأحداث.

ومن جهة أخرى، بدأت الفنانة اللبنانية الشابة داليدا خليل، وهي التي بدأت تضع إسمها على لائحة الصفّ الأول بين النجمات اللبنانيات، بتصوير مشاهدها في دور تظهر أهميته في الحلقات اللاحقة، من الستين حلقة التي يستمر تصويرها في لبنان وعدد من الدول العربية. وعن مشاركة طوني عيسى وداليدا خليل يقول مخرج "العرّاب" المثنى صبح :"بلا شك طوني عيسى موهبة مميزة، وسيكون له دوره الهام في شخصيات المسلسل ولدوره تأثيره المباشر على مسار الأحداث، وأنا أعتقد أني أكتشفه من جديد كممثل قدير، وهو نجم وفنان معروف في لبنان. أما داليدا خليل، فهي إضافة هامة للعراب، وهي فنانة قديرة، محترفة، عرفت كيف تدخل عالم "العرّاب" الصعب بأسرع من المتوقّع. وأنا سعيد جداً بإكتشاف هذه الأسماء الكبيرة بين جيل الشباب، وأظن أنهما بعد العرّاب سيكونان غير ما كانا عليه قبله. لأن دوريهما فيهما الكثير من إبراز قدراتهما وسيكتشف المشاهدون فيهما مكامن نجاح جديدة.

أما عاصي الحلاني، فقد بنى بينه وبين طوني وداليدا صداقة جديدة، يقول أنه سعيد بأن في لبنان مثل هذين الفنانين وهما فخر للبنان والدراما اللبنانية.

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