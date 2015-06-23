تعليم سوهاج ينفي عدم قبول مدير مدرسة لطلاب مسيحيون لمرحلة رياض الأطفال‎

نفى عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ما روجه أحد البرامج التي تعرض على إحدى الفضائيات، عن رفض مدير مدرسة جهينة الغربية للتعليم الأساسي بمنطقة نزة الحاجر بمركز جهينة التابع لمحافظة سوهاج، قبول أوراق الطلبة لمرحلتي التمهيدية “رياض الأطفال” والابتدائية. وأضاف عطية وكيل أنه تم تشكيل لجنة بإدارة جهينة التعليمية لتلقي أوراق التلاميذ في مدرسة جهينة للتعليم الأساسي، نافيًا قيام مدير المدرسة وهو مسيحي الديانة بعدم قبول أوراق الطلاب المسيحيين بالمدرسة، وقال هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.