احتياجات ريال مدريد - من يبحث عنه الملكي هذا الصيف؟

قبل فتح باب الانتقالات الصيفية في 1 يوليو المقبل .. هل وضع ريال مدريد خطة واضحة لتدعيم صفوفه في وجود رافاييل بنيتيث المدرب الإسباني الجديد للملكي؟

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة لاحتياجات أبرز الأندية الأوروبية من موسم الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد نجح بالفعل في ضم الظهير الأيمن دانيلو قبل التعاقد الجدلي مع بنيتيث .. كما يعود كاسميرو من الإعارة التي قضاها في بورتو. فهل مازال الملكي يحتاج لدعم؟ وما هي الأسماء المرشحة؟

1) ديفيد دي خيا

بات الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد هو الهدف الرئيسي المعلن من ريال مدريد في ظل كبر سن إيكر كاسياس والذي تأكد وجوده بديلا في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير أن ريال مدريد طلب التعاقد مع دي خيا فرد عليه يونايتد بصفقة تبادلية رغبة منه في شراء سرخيو راموس.

2) سرجيو أجويور

هداف مانشستر سيتي كل فترة انتقالات يرتبط اسمه بريال مدريد لكنه يستمر في سيتي.. ويحتاجه الملكي لدعم هجومه الذي لا يجد فيه سوى كريم بنزيمة بعد انتهاء إعارة خافيير تشيتشاريتو وعاد لمانشستر يونايتد.

هجوم به كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وأمامهما أجويرو .. سيكون مثيرا للاهتمام أن تشاهده.

3) لورنت كوشيلني

ربطت تقارير وجود المدافع الفرنسي لأرسنال كوشيلني ضمن أولويات ريال مدريد للتعاقد معه في الصيف المقبل.. لكن هل يحتاجه؟

التقارير الإنجليزية تقول إن راموس يرغب في الرحيل عن ريال مدريد.. وبالتالي سيكون هناك بيبي ورافاييل فاران فقط. وبالتالي انضمام كوشيلني سيكون ضروريا.

4) بول بوجبا

صراع الانتقالات الصيفية سيكون هو الأكبر على النجم الفرنسي الشاب لاعب يوفنتوس.. ورغم أن مسؤولي السيدة العجوز رفضوا التفريط في اللاعب، لكنه يظل واحد من أبرز احتياجات ريال مدريد هذا الصيف.

5) ماركو فيراتي

إذا ما كان من الصعب شراء بوجبا فليس أمام ريال مدريد القتال على ضم فيراتي النجم الإيطالي في وسط باريس سان جيرمان.