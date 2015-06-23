أنا روي كين – (3) عن نظام جيجز الغذائي الذي كاد يقتلني وجعلني أغيب عن ' معركة البيتزا '

نصيحة صغيرة لأجل شعور أفضل لك. ولكن حذاري فإعطائها أكبر من حجمها قد ينهي حياتك ويحرمك من متعتك. مثل ما حدث مع روي كين بسبب نصيحة ريان جيجز.

من منا لا يعرف "المجنون" روي كين.

بالطبع الكل يعرفه وشاهد أهدافه ومعاركه وألقابه في عالم كرة القدم مع مانشستر يونايتد. ولكن في حياة كين العديد من الأسرار التي لا يعرفها الكثير.

ولا يوجد أفضل من روي بنفسه لكي يحكي أسرار وخبايا في حياة "المجنون" كين.

FilGoal.com يمنح زواره تجربة مميزة ويضع بين أيديهم سلسلة حلقات لأهم سرار النجوم.

وبعد زلاتان إبراهيموفيتش ثم الساحر بيرلو والقائد جيرارد والاستاذ فيرجسون والعبقري جوارديولا والراقص مارادونا.. الآن وقت "المجنون" روي كين.

طالع الحلقة الأولى - عندما تسبب "مهرج" مانشستر في وجود "أعظم طفل في العالم"

طالع الحلقة الثانية - عن شجاري العنيف مع شمايكل بسبب الخمر!

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كل ما سيتم ذكره الأن نُشر على لسان كين في كتابه "روي كين.. الشوط الثاني".

عيادة ميلانو

"في صيف موسم 2004-05 ذهبت مع راين جيجز وبعض الأصدقاء إلى مدينة ميلانو".

"بعض من اللاعبين الفرنسيين في الفريق اقترحوا علينا زيارة عيادة تختص بالتخلص من الدهون الزائدة".

"كنت أمر بالمرحلة التي كنت مهووسا فيها بصحتي في ذلك الوقت".

"جيجز كان قد ذهب إلى هناك من قبل. وأخبرني إن الأمر لن يكن سهلا".

"جيجز قال لي: سنمتنع عن الأكل تماما".

"في البداية لم اصدقه. كنت اعتقد إننا سنأكل شيئا بالطبع ولكن هذا لم يحدث نهائيا".

نظام مميت

"لم نأكل أي شيء في أول يوم. لم تدخل معدتنا أي شيء".

"كان أمرا صعبا شعرت بالموت. كنت أريد المغادرة بعد أول يوم فقط. ولكني بقيت".

"ومر اليوم الأول ثم اليوم الثاني وفي الليلة الثالثة أعطونا مشروب".

"قررت اختصاصية التغذية وقتها التقليل من تناولي لأي لحوم في الوقت القادم".

"كان علي الاكتفاء بأكل الفاكهة والخضروات بشكل أكبر".

"عدت إلى المنزل واستقريت على السير على النظام الغذائي الجديد".

"ولكني بالغت في الأمر. إذ توقفت نهائيا عن أكل أي لحوم".

"كنت اكتفي بأكل الأشياء الصحية فقط. لا للحوم لا للحلوى".

"لم أكن محبا لأكل السمك لكني كنت أكل وجبات السمك لأنها مفيدة".

"تخلصت من نسبة حوالي 4% من الدهون بجسدي وأصبحت نحيل للغاية".

السقووووط

"قبل أيام قليلة من مواجهة أرسنال جاء السقوووط".

"لم استطع أن أنهض من على سريري نهائيا".

"لم أكن من النوع الذي يمرض ولكن هذه المرة كان الأمر مختلف تماما".

"فقدت كل قوتي. لم أعد قادرا على فعل أي شيء ولا حتى النهوض من على سريري حالتي كانت سئية للغاية".

"زارني مايك ستون طبيب النادي في المنزل، ولم يكن يعلم بأمر النظام الغذائي".

"سألني: ماذا كنت تفعل مع النظام الغذائي؟".

"قلت له: أخبرتني الاخصائية أنه علي أن أتجنب اللحوم".

"قال لي: وماذا فعلت أنت؟".

"وكانت إجابتني: توقفت نهائيا عن أكل اللحوم".

"أمرني الطبيب وقتها بعمل أكثر من تحليل. قبل أن تظهر نتائج التحليات".

"لم أعد أملك أي نسبة حديد في جسدي! لقد اختفت بالكامل".

"قبل أن يأمرني مايك بأنه على العودة لأكل اللحوم إلى جانب أكل كل ما أحب أكله".

معركة البيتزا

"بسبب حالتي لم أقدر على اللحاق بمباراة أرسنال".

"والدتي أيضا جاءت لزيارتي ووبختني بشدة كحال أي أم".

"في الحقيقة لقد بالغت كثيرا في النظام الغذائي. وكنت أبدو هزيلا للغاية".

"ولكن كل ذلك لم يحزنني بقدر حزني لغيابي عن لقاء أرسنال".

"عدم اللحاق بمباراة كمباراة أرسنال بسبب النظام الغذائي كان شيئا غريبا وغبيا في نفس الوقت".

"في ذلك اللقاء نجحنا في الفوز وإيقاف رقم انتصارات أرسنال التاريخي عند الرقم 49".

"ولكن أيضا ليس الفوز هو سبب حزني عن غيابي عن المباراة ولكن معركة البيتزا هي السبب".

"لقد فاتني الشجار الذي حدث في نفق اللاعبين. لقد كان شجارا كبيرا".

"كانت هناك بيتزا تتطاير في النفق. وفي حالة تواجدي لم أكن سأكلها لأنها مضرة بالصحة".