اعتقال رئيس نادي كاتانيا الإيطالي و6 آخرين بتهمة التلاعب بنتائج مباريات

(إفي): اعتقلت الشرطة اليوم الثلاثاء رئيس نادي كاتانيا الإيطالي إلى جانب ستة أشخاص آخرين، بتهمة التلاعب في نتائج مباريات ببطولة دوري الدرجة الثانية الإيطالي مقابل دفع مال بهدف تجنب الهبوط من البطولة.

وعقب العملية الأمنية التي نفذت صباح اليوم، اعتقلت الشرطة بشكل احتياطي أنطونيو بولفيرنتي رئيس نادي كاتانيا، ثاني كبرى مدن جزيرة صقلية، ومديره التنفيذي بابلو كوسنتينو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

كما ألقي القبض على الرئيس الرياضي السابق للنادي، دانييلي ديلي كاري، وأربعة وكلاء رياضيين.

ووجهت لجميع المعتقلين تهم الاحتيال والغش الرياضي، نظرا لان بعض انتصارات كاتانيا ببطولة دوري الدرجة الثاني تم الاتفاق عليها عبر دفع أموال، وفقا للاتهام.

وعلاوة على كاتانيا، تجري قوات الشرطة عمليات تفتيش في مدن أخرى مثل كييتي وكامبوباسو وروما.

وخلال تصريحات لقناة (سكاي تي.جي.24)، أعرب رئيس دوري الدرجة الثانية الإيطالي، أندريا أبودي، عن شعوره بألم شديد، وطالب بإيضاح هذه الأحداث "بأسرع ما يمكن".

وأضاف أنه في حال تأكيد حدوث هذا التلاعب "سيكون الرد حازما، لأن عالمنا ليس مستعدا لقبول أي نوع من الاتفاقيات التي تقضي على القيمة الرياضية لإحدى المسابقات".

ومن ناحية أخرى رفض المسئول الرياضي إبطال نتيجة هذه البطولة المحلية.

وأنهى كاتانيا الموسم المنصرم بالمركز الـ15 بترتيب دوري الدرجة الثانية.

وكان كاتانيا قد لعب بدوري الدرجة الاولى بموسم 2013/2014 ، وقد هبط منه بعدما حل بالمركز قبل الاخير.