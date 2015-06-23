جوراديولا: لابورتا منحني الثقة في برشلونة

(إفي): قال المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا اليوم الثلاثاء أن لديه مشاعر "ود" كبيرة تجاه المرشح لرئاسة نادي برشلونة جوان لابورتا لأنه وثق فيه كثيرا حينما عينه مدربا للفريق الكتالوني.

وقال المدرب اليوم أثناء مشاركته في مؤتمر تابع لمنظمة لرعاية الأطفال "جميع المرشحين للرئاسة أشخاص جيدون، ولكن لا يمكنني انكار مشاعر الود الكبيرة التي أحملها تجاه لابورتا لأنه فعل كل ما كان في وسعه لأجلنا في اللحظات المعقدة، لذا سأظل دائما ممتنا له".

وأشار جوارديولا من ناحية أخرى إلى أهمية تعليم الأطفال منذ الصغر في كرة القدم حيث إنه اذا لم يشركهم المدرب فهذا معناه أنه يوجد من هو أفضل منهم أو أنهم في حاجة لتحسين مستواهم.

يذكر أن جوارديولا قاد برشلونة للفوز بـ 14 لقبا في أربع سنوات أمضاها كمدرب للفريق بداية من 2008.