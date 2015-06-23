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المكسرات تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات ويفضل أكلها بدون طهى

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المكسرات تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات ويفضل أكلها بدون طهى المكسرات تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات ويفضل أكلها بدون طهى
يكثر استخدام المكسرات فى رمضان سواء فى الحلويات الشرقية أو فى الخشاف، حيث يعتبر البندق واللوز وعين الجمل والفستق والكاجو والصنوبر من الأغذية المفضلة، وينتشر أكلها فى رمضان والأعياد سواء على سبيل التسلية أو كحشو فى الحلويات وبعض المأكولات.

ويقول الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية: "تكمن قيمة المكسرات الغذائية فى احتوائها على مواد دهنية ونسبة كبيرة من البروتين النباتى والأحماض الدهنية غير المشبعة، كما يوجد بالمكسرات نسبة من الفيتامينات المفيدة فى حالات الأنيميا مثل النياسين وفييتامين B6 B2، كما تحتوى على فيتامين E المفيد لمرض القلب والأوعية الدموية".

وأشار إلى أنه تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الألياف وبعض المعادن المهمة مثل (الكاليسيوم - الفسفور - الحديد - الفوسفات - الزنك - البوتاسيوم – السلينيوم - الماغنيسيوم والكبريت)، وعلى نسبة قليلة من السكريات، ومما يزيد من فائدة المكسرات هو أكلها دون طهى، حيث إن درجة حرارة الطهى تتلف نسبة كبيرة من المكونات المفيدة بالمكسرات".

وأكد أن الكميات المعتدلة من المكسرات تمد الجسم بمعادن ونسبة لا بأس بها من غير المشبعة المفيدة فى علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، وفى خفض مستوى الكولسترول والدهون الضارة "LDL"، كما تحتوى المكسرات على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الخلايا من التلف وتقى من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وقال: "اكتشفت آخر الدراسات قدرة اللوز والفستق الحلبى والكاجو والبندق والصنوبر فى خفض خطر الإصابة بالسكرى وبعض أمراض القلب"، وينصح بتناول كميات بسيطة منها أربعة مرات أسبوعيا، موضحا أنه بالنسبة للمرضى الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات والدهون يمكن تناول كميات قليلة من المكسرات لتعويضهم بالسعرات الحرارية والألياف الضرورية لصحة وكفاءة أجهزة الجسم المختلفة.

وأشار إلى أن المكسرات سلاح ذو حدين، فهى مفيدة جدا إذا تم تناولها بطريقة صحيحة، وتكون ضارة جدا إذا أسىء استخدامها، فتناول المكسرات يحمى من أمراض القلب والشرايين ولكن بشرط عدم مزجها بمواد دهنية مثل تحميرها مع السمن والزبدة، حيث يمكن أن تؤثر بالسلب على القلب والشرايين.

وأوضح أن المكسرات لها قدرة على خفض معدل الكولسترول، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة لكن الإفراط فى تناولها يمكن أن تكون نتيجته سلبية، خاصة على المصابين بالبدانة والسمنة، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما يفضل تناول الأنواع غير المملحة لمرضى القلب والضغط.

وقال: "التخزين السيئ للمكسرات يجعلها سلاحا فتاكا، فالتخزين فى بيئة حارة ورطبة يجعلها عرضة لنمو بعض الفطريات التى تفرز سموما يطلق عيها أفلاتوكسين، وهذه المواد شديدة السمية وتتلف الكبد"، لذلك ينصح باختيار المكسرات بشكل جيد تجنبا لوجود هذه المواد بها.

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