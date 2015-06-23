"المكرونة بالخضراوات" وجبة إفطار متكاملة ومفيدة.. جربها

تناول الخضراوات خلال رمضان أمر غير شائع فى البيوت المصرية، فالتركيز على البروتينات واللحوم والصوانى ينال القسط الأكبر من الاهتمام، حيث تؤكد الدكتورة هبه عادل، أخصائية التغذية العلاجية، أن الاهتمام بتناول الخضراوات خلال الشهر الفضيل من أهم العادات الصحية التى يجب أن يعتادها الجميع.

وتابعت هبه مؤكدة على أهمية الخضراوات فى الحفاظ على الجسم نشيطًا وغير خامل خلال الصيام، كما تساعد الأمعاء على الالتئام والشعور بالراحة وانعدام الشعور بالامتلاء، وآلام البطن الشائعة فى رمضان.

ونصحت أخصائية التغذية بإمكانية إدخال الخضراوات فى نوعيات مختلفة من الطعام دون تسبيكها وطهيها بالطرق التقليدية، حتى ينال الجسم منها أقصى استفادة، إضافة إلى تناولها بشكل مختلف يفتح الشهية، ومن أهم طرق تقديم الخضراوات خلطها بالنشويات كالمكرونة، والتى تحتوى على نشويات مفيدة إذا ما حددنا كمياتها بشكل سليم، وطبق من المكرونة مضاف إليه مجموعة من الخضراوات المفيدة كالجزر وقطع البروكلى الأخضر والبسلة الخضراء، إضافة إلى الفاصوليا الخضراء، مضاف إليها البقدونس الأخضر، والمطهية جميعا على البخار وغير مكتملة النضج، تعد وجبة غذائية مكتملة مليئة بالكبروهيدرات والفيتامينات، والعناصر التى يحتاجها الجسم، ويمكن تناول قطعة من البروتين الأبيض المشوى حجم قبضة اليد، كالسمك ولحم الدجاج.