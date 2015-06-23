سيدة عجوز 90 عاماً تفاجأ بحملها فى جنين عمره 50 سنة

اكتشاف غريب ومثير للدهشة كشفت عنه مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت اليوم، الثلاثاء، أنه تم اكتشاف حمل سيدة عجوز من تشيلى تبلغ من العمر 90 عاماً، لجنين “متكلس” يبلغ عمره 50 عاماً.

القصة بدأت عقب تعرض السيدة العجوز للإغماء، ذهبت على إثرها للكشف داخل إحدى المستشفيات بمدينة سان أنطونيو، وكشفت الأشعة السينية التى خضعت لها أنها حامل فى جنين متكلس يزن 4.4 كجم ويقترب عمره من الخمسين عاماً.

وأضاف التقرير أن هذه الظاهرة النادرة والتى حدثت أقل من 300 مرة فى التاريخ كله –حسب الحالات الموثقة- ينمو فيها الجنين خارج رحم الأم، ليموت ثم يتكلس بعد ذلك أى يترسب الكالسيوم عليه، وتعرف هذه الظاهرة باسم "الجنين المتكلس" lithopedion " أو الطفل المتحجر.

وحتى الآن لم يتمكن الطب الحديث من اكتشاف الآلية الحقيقية التى تساهم فى حدوث ظاهرة الطفل المتكلس.

اكتشاف جنين عمره 40 عاما داخل عجوز كولومبية