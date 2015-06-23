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حزب الله ينفى إتهامات وزير العدل اللبنانى بتسريب مشاهد تعذيب السجناء

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حزب الله ينفى إتهامات وزير العدل اللبنانى بتسريب مشاهد تعذيب السجناء حزب الله ينفى إتهامات وزير العدل اللبنانى بتسريب مشاهد تعذيب السجناء
نفى "حزب الله" إتهامات وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى للحزب بشأن مسئوليته عن تسريب أشرطة التعدى على المساجين فى سجن رومية من قبل عناصر أمنية".

وقال الحزب فى بيان صحفى اليوم: "إن هذه الإتهامات عارية من الصحة وباطلة ولا تحمل أى وجه من وجوه الصدقية.

وأضاف : من المؤسف وزير العدل يرمى اتهامات بدون أى أساس ولا أى دليل، وهو المكلف بالسهر على أن يكون عمل الجميع ضمن سقف القانون والمؤسسات القضائية والعدلية".

وختم الحزب بيانه قائلا: "من المعيب أيضا أن يقوم المتهم الرئيسى بهذه القضية بالتهرب من مسئولياته أمام ضميره والقانون والرأى العام برمى التهمة على الآخرين".(فى إشارة لتقارير إعلامية تتحدث عن مسئولية ريفى عن تسريب الفيديوهات فى إطار المنافسة السياسية على الشعبية فى إطار الطائفة السنية بينه وبين وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق).
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