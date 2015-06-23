مصرع طالبين غرقًا في النيل بالمنيا

لقى طالب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بنهر النيل أمام قرية عباد شارونة بمغاغة شمال المنيا، كما غرق طالب آخر أثناء لعبه أمام المنزل، حيث انزلقت قدماه وسقط بمسقى مائي بعزبة زقلمة بمطاي، وتم انتشال الجثتين، وحُرر محضران بالواقعتين.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بغرق طالب بنهر النيل أمام قرية عبد شارونة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة.

وتبين أنها للطالب شريف يوسف على 14 سنة طالب، وبسؤال عمه ربيع على 52 سنة فلاح، قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه بالاستحمام في نهر النيل جرفة التيار مما أدى إلى غرقة ولم يتهم أحدا في التسبب في وفاته، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

وفى سياق متصل تبلغ لمركز شرطة مطاى، بغرق طالب بمسقى مائى بعزبة زقلمة التابعة لدائرة المركز، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالي، وتبين أنها لطالب وائل منير نظير 8 سنوات.

وبسؤال والدة منير نظير 40 سنة فلاح، قرر أنه أثناء قيام نجله باللهو أمام المنزل،انزلقت قدماة وسقط بالمسقى، مما ادى إلى غرقه ولم يتهم احدا بالتسبب في الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.