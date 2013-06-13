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12 عرضا يظهر على المرأة خلال فترة الحيض

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12 عرضا يظهر على المرأة خلال فترة الحيض 12 عرضا يظهر على المرأة خلال فترة الحيض

متلازمة الحيض هى عبارة عن ظهور بعض الأعراض النفسية والجسدية المقترنة بفترة نزول الحيض، لكن ليس كل امرأة مصابة بهذه المتلازمة إلا فى حالة منعها عن ممارسة حياتها اليومية بشكل الطبيعى.

أشارت د. هناء عبد المنعم أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة الأزهر إلى أن أعراض الإصابة تظهر قبل أيام قليلة من نزول الحيض وهى تشمل على التالى:

- أولا أعراض نفسية:

تغيرات حادة فى المزاج.
> سرعة الغضب والعدائية.
> الشعور بالقلق والتوتر.
> الإحساس بعدم الاستقرار النفسي.

- أعراض جسدية:

الإحساس بالصداع.
> تورم وانتفاخ فى الكاحلين وفى الثديين، مع الشعور بألم.
> آلام فى أسفل البطن.
> الشعور بالإرهاق والتعب العام.
> قد تحدث زيادة فى الوزن نظرا للإقبال على تناول الطعام والسكريات.

ثالثا : الأعراض السلوكية :

شدة الحساسية لتصرفات المحيطين.
> سرعة البكاء.
> اضطرابات فى النوم.

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