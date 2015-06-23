الاحتلال الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية جنوب غرب جنين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية ، جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية وتدريبات على حاجز عسكرى قرية برطعة الشرقية جنوب غرب جنين ، مستخدمة الذخيرة الحية ؛ ما أدى إلى إثارة حالة من الرعب والهلع فى صفوف المواطنين وإعاقة تحركهم على الحاجز العسكرى.

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