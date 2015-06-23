الاحتلال الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية بالذخيرة الحية جنوب غرب جنين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية ، جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية وتدريبات على حاجز عسكرى قرية برطعة الشرقية جنوب غرب جنين ، مستخدمة الذخيرة الحية ؛ ما أدى إلى إثارة حالة من الرعب والهلع فى صفوف المواطنين وإعاقة تحركهم على الحاجز العسكرى.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال نفذت مناورات عسكرية وتدريبات على حاجز عسكرى قرية برطعة الشرقية جنوب غرب جنين ، مستخدمة الذخيرة الحية ؛ ما أدى إلى إثارة حالة من الرعب والهلع فى صفوف المواطنين وإعاقة تحركهم على الحاجز العسكرى.
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