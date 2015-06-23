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المعارضة التركية: أردوغان يكرم الفساد بتكريم حزبه رجل أعمال متورطا فى قضايا فساد

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المعارضة التركية: أردوغان يكرم الفساد بتكريم حزبه رجل أعمال متورطا فى قضايا فساد المعارضة التركية: أردوغان يكرم الفساد بتكريم حزبه رجل أعمال متورطا فى قضايا فساد
وصفت المعارضة التركية خطوة تكريم حزب العدالة والتنمية لرجل الأعمال التركى، ذى الأصل الإيرانى رضا ضراب، المعروف بأنه أبرز الأسماء المتورطة فى فضائح الفساد والرشوة، بأنها تكريم للفساد في تركيا.

ونقلت موقع زمان التركى عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى سازجين طانرى كولو، أن تكريم رجل الأعمال ذا الأصول الإيرانية المتورط فى فضائح الفساد والمتهم بتقديم رشاوى لأربعة وزراء أتراك من أجل تنفيذ عمليات غسيل الأموال الإيرانية، هو استخفاف بعقول الشعب.

يينما علق نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة إسطنبول على تلك الخطوة قائلا: إنه أمر مخجل، مؤكدا أن الأشخاص الذين يحاربون الفساد والجرائم يقبعون فى السجون، بينما يتم تكريم من يُذكر اسمه فى ملفات الفساد.

وأكد نائب رئيس حزب الحركة القومية أتيلا كايا، أن حزب العدالة والتنمية كرم الفساد فى البلاد، موضحا أن المشهد الحالى يعكس تقبل واستيعاب حزب العدالة والتنمية للفساد.

وبدوره أوضح نائب رئيس حزب الحركة القومية أوكطاى أوزترك، أن تكريم رجل الأعمال الذى تربع على رأس قائمة المتورطين فى أكبر فضائح فساد فى تاريخ تركيا فى 17 ديسمبر2013، أمرٌ عادى ومتوقع.

وقد أمرت محكمة تركية فى إسطنبول العام الماضى بتمديد اعتقال رجل الأعمال الإيرانى "رضا ضراب" واثنين من أبناء وزراء رجب طيب أردوغان بتهمة ممارسة الفساد والرشوة.

سياسى تركى يكشف تورط وزير اقتصاد سابق فى قضية رشوة

أردوغان يدافع عن رجل الأعمال الإيرانى المتورط فى قضية فساد حكومته

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مصر 365

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