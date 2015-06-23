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الصحفيين العرب يدين منع إسرائيل لنائب النقيب الفلسطينى من السفر لرام الله

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الصحفيين العرب يدين منع إسرائيل لنائب النقيب الفلسطينى من السفر لرام الله الصحفيين العرب يدين منع إسرائيل لنائب النقيب الفلسطينى من السفر لرام الله
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بمنع الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين فى غزة من السفر إلى رام الله، على رأس وفد من نقابة الصحفيين الفلسطنيين وذلك لحضور اجتماع للامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين هناك.

واضاف الاتحاد فى بيان له ، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي كانت قد ابلغت نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين بالموافقة على سفره الي رام الله لحضور اجتماع الامانة العامة للنقابة الفلسطينية واصدرت تصريحا له بذلك الا انها عادت وابلغته برفضها سفره لاسباب أمنية واهية .

و اشار الاتحاد العام للصحفيين العرب ، الى انه يعتبر رفض السلطات الاسرائيلية لسفر نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الى رام الله من الاجراءات التعسفية المقيدة لحرية الصحافة ومنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين الفلسطينيين .

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة المنظمات الاعلامية والحقوقية الدولية بادانة هذا الاجراء الذي يتنافي مع حرية الصحافة وحرية الرأى و التعبير وحرية التنقل والضغط على السلطات الاسرائيلية للسماح للصحفيين الفلسطينيين بحرية التنقل داخل الاراضي الفلسطينية .

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مصر 365