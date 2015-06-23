لو عندك صداع مستمر وزغللة فتش على "الاستجماتيزم" وتعرف على أعراضه

الاستجماتيزم إحدى الحالات البصرية المصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص، حيث يعانون من ضعف بالنظر وعدم القدرة على رؤية الأشياء بسهولة والصداع المستمر.

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى، رئيس قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، إن الاستجماتيزم عبارة عن حالة بصرية وليست مرضية، تقوم من خلالها عدسات العين "القرنية والعدسة البؤرية" لتجميع الضوء على الشبكية فى أكثر من بؤرة.

حيث إن طاقم عدسات العين فى العيون ذات الإبصار السليم تقوم بتجميع الضوء فى بؤرة واحدة على مركز الإبصار فى الشبكية.

ويستكمل د. أسامة قائلا "تقدر نسبة الأشخاص المصابين بالاستجماتيزم فى العين بحوالى 52% من الأشخاص حيث تتراوح درجات الاستجماتيزم ابتداء من ربع درجة، وتصل إلى أكثر من عشر درجات.

ويتابع د. أسامة: "يشتكى الأشخاص المصابون بالاستجماتيزم من الإصابة ببعض الأعراض حسب درجات الاستجماتيزم وأهمها:

>1) صداع.

>2) عدم القدرة على الرؤية بسهولة.

>3) زغللة بالعين.

لذلك ينصح د. النحراوى فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينكى لتحديد السبب وعلاجه.