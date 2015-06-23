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انتهاء أعمال صيانة محطة كهرباء عيون موسى فى السويس

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انتهاء أعمال صيانة محطة كهرباء عيون موسى فى السويس انتهاء أعمال صيانة محطة كهرباء عيون موسى فى السويس
انتهت أعمال الصيانة الشاملة (العمرة الجسيمة) للوحدة الأولى بمحطة كهرباء موسى بالسويس، اليوم الثلاثاء، بقدرة 350 ميجاوات واستمرت 15 أسبوعًا بإشراف 40 ألمانيًا من شركة سيمينز الألمانية المصنعة للوحدة، بالإضافة إلى مهندسى وفنيين المحطة.

وتحملت شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء تكلفة الصيانة واستيراد قطع الغيار اللازمة للعمرة، وباشر المهندس أحمد عبدالرحمن، رئيس قطاع المحطة الأشراف على بدء إشعال الغلاية اليوم، على أن يتم الحمل التدريجى للوحدة ودخولها على الشبكة الموحدة خلال 48 ساعة، ومن المقترح البدء فى العمرة الجسيمة للوحدة الثانية فى فبراير القادم.

صرح مصدر مسئول من داخل المحطة أن تكلفة الوجبات، التى كان يتم شراؤها يوميا للمهندسين والفنيين العاملين فى صيانة الوحدة، خلال فترة العمرة 600 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن المحطة تشهد طفرة سواء على مستوى العمل الإدارى والفنى، وتم تطوير نظام الوجبات للعمال من أجل رفع مستوى العمل التقنى والفنى.

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مصر 365

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