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ضبط 18 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية

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ضبط 18 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية ضبط 18 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقليوبية
شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، حملة مكبرة صباح اليوم، أسفرت عن ضبط 18 طنا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

وقال الدكتور عادل أنور، وكيل مديرية الطب البيطرى، إنه تم شن 12 حملة للطب البيطرى بالتزامن مع بعضها البعض، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية ومباحث فى بنها وطوخ وقليوب والقناطر وشبين القناطر والخصوص.

وأضاف وكيل الطب البيطرى، أنه عدد القضايا، التى تم ضبطها 32 قضية ذبح خارج المجزر أو مخالفات لحوم ودواجن غير صالحة.

وبلغ عدد المحاضر المحررة للذبح خارج المجازر 25 محضرا بكمية 150 كيلو لحوما غير مختومة وغير صالحة للاستخدام الآدمى وضبط كميات كبيرة من الدواجن بلغت كمياتها 5 أطنان دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى تم ذبحها فى مجازر غير مرخصة.

وأوضح أنور أنه تم ضبط ثلاجة لبيع اللحوم بالخصوص وبها 8 أطنان ونصف لحوم ومصنعات غير صالحة للاستخدام.

وضبط 4 أطنان و800 كيلو دواجن غير صالحة للاستخدام فى مصنع غير مرخص بقليوب
>تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتهم للنيابة وعمل مذكرة للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات الإدارية بغلقها.
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مصر 365

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