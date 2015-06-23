غضب عارم بين أهالى دمنهور لانقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات متصلة

شهدت قبل قليل، قرية مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حالة من الغضب العارم بين الأهالى بعد انقطاع المياه عن المدينة دون سابق إنذار لمدة 6 ساعات متصلة، وأصبح المصدر الوحيد لمياه الشرب لدى الأهالى هو المياه المعدنية.

وأعرب الأهالى عن غضبهم الشديد، بسبب تقاعس المسئولين تجاه تلك الأزمة فيما تقدم عدد كبير من الأهالى بشكاوى كثيرة للمسئولين دون استجابة، مهددين بالاعتصام أمام مكتب محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان لحين الاستجابة لمطالبهم وهى الحصول على كوب مياه نظيف.

>