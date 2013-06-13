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كيفية علاج الإسهال عند الأطفال؟

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كيفية علاج الإسهال عند الأطفال؟ كيفية علاج الإسهال عند الأطفال؟

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة، يمكن للأطفال أن يصابوا بمرض الإسهال ويقول الدكتور أحمد خالد استشارى طب الأطفال: أن إسهال الأطفال يعرف بأنه تغير فى صفات البراز، حيث يتحول من قوامه المتماسك إلى اللين أو المائع، ويزداد عدد مرات التبرز أما فى حالة الإسهال، فيصبح أخضر اللون، أو مائلاً إلى السواد، ويزداد عدد مرات التبرز أكثر من أربع مرات يومياً.

وأضاف أحمد أن الإسهال الحاد غالباً ينجم عن إصابة الطفل بالعدوى وفى فصل الصيف العوامل المسببة للإسهال الأطفال هى الجراثيم، أو فى بعض الأحيان تحدث حالة تسمم غذائى.

ولعلاج حالات الإسهال لابد من تعويض نقص السوائل والأملاح وفى الحالات التى لا يترافق فيها الإسهال مع القىء، والتى تكون فيها خسارة السوائل بسيطة أو متوسطة، يمكن أن يتم تعويض السوائل عن طريق الفم. وفى حالات الإصابة الشديدة يعطى للطفل محاليل طبية ولكن تحت إشراف طبيب.

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