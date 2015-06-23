أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 39 شخصا فى جنوب اليمن خلال 24 ساعة من المواجهات

Google+ Print
مقتل 39 شخصا فى جنوب اليمن خلال 24 ساعة من المواجهات مقتل 39 شخصا فى جنوب اليمن خلال 24 ساعة من المواجهات
أسفرت المواجهات المستمرة فى جنوب اليمن بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم وقوات "المقاومة الشعبية" الموالية لحكومة رئيس الجمهورية المعترف به دوليا عبدربه منصور هادى عن 39 قتيلا بينهم مدنيون، بحسب ما اعلنت مصادر طبية ومسؤولة الثلاثاء.

وقتل سبعة مدنيين واصيب 94 آخرون بينهم نساء واطفال جراء "قصف عشوائى للحوثيين وقوات (الرئيس السابق على عبدالله) صالح على احياء سكنية فى مناطق المنصورة والتقنية وانماء" بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حسبما افاد مسؤول حكومى ومصدر طبى هذه الحصيلة.

وقال وكيل محافظة عدن نايف البكرى لفرانس برس ان "مليشيا الحوثى وصالح تقصف بكثافة بصواريخ الكاتيوشا منذ مساء امس (الاثنين) على أحياء سكنية نزح اليها سكان منطقة المعلا والتواهى وكريتر التى يسيطرون عليها مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدة منازل".

من جهته، قال مدير مكتب الصحة والسكان فى عدن الخضر لصور لفرانس برس ان حصيلة القتلى والجرحى نتيجة القصف على المنصورة والتقنية بلغت سبعة قتلى و94 جريح خلال الساعات ال??.

وفى مدينة الضالع الجنوبية، تجددت المواجهات فى الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة بين "المقاومة الشعبية" وقوات الحوثى وصالح ما ادى الى سقوط 32 قتيلا من الطرفين واصابة العشرات بجروح، بحسب مسؤول محلي.

واكد المسؤول ان المواجهات "استخدم فيها مختلف الأسلحة وراح ضحيتها 24 قتيلا و35 جريحا فى صفوف الحوثيين وحلفائهم ونقلوا الى مدينة قعطبة شمال الضالع بينما قتل ثمانية عناصر من المقاومة الشعبية بينهم قيادى ميدانى من الحراك الجنوبى (المطالب بانفصال الجنوب) وإصابة 25 آخرين"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365