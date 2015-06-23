مقتل 39 شخصا فى جنوب اليمن خلال 24 ساعة من المواجهات

أسفرت المواجهات المستمرة فى جنوب اليمن بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم وقوات "المقاومة الشعبية" الموالية لحكومة رئيس الجمهورية المعترف به دوليا عبدربه منصور هادى عن 39 قتيلا بينهم مدنيون، بحسب ما اعلنت مصادر طبية ومسؤولة الثلاثاء.

وقتل سبعة مدنيين واصيب 94 آخرون بينهم نساء واطفال جراء "قصف عشوائى للحوثيين وقوات (الرئيس السابق على عبدالله) صالح على احياء سكنية فى مناطق المنصورة والتقنية وانماء" بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حسبما افاد مسؤول حكومى ومصدر طبى هذه الحصيلة.

وقال وكيل محافظة عدن نايف البكرى لفرانس برس ان "مليشيا الحوثى وصالح تقصف بكثافة بصواريخ الكاتيوشا منذ مساء امس (الاثنين) على أحياء سكنية نزح اليها سكان منطقة المعلا والتواهى وكريتر التى يسيطرون عليها مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدة منازل".

من جهته، قال مدير مكتب الصحة والسكان فى عدن الخضر لصور لفرانس برس ان حصيلة القتلى والجرحى نتيجة القصف على المنصورة والتقنية بلغت سبعة قتلى و94 جريح خلال الساعات ال??.

وفى مدينة الضالع الجنوبية، تجددت المواجهات فى الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة بين "المقاومة الشعبية" وقوات الحوثى وصالح ما ادى الى سقوط 32 قتيلا من الطرفين واصابة العشرات بجروح، بحسب مسؤول محلي.

واكد المسؤول ان المواجهات "استخدم فيها مختلف الأسلحة وراح ضحيتها 24 قتيلا و35 جريحا فى صفوف الحوثيين وحلفائهم ونقلوا الى مدينة قعطبة شمال الضالع بينما قتل ثمانية عناصر من المقاومة الشعبية بينهم قيادى ميدانى من الحراك الجنوبى (المطالب بانفصال الجنوب) وإصابة 25 آخرين"

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