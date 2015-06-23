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سفير بريطانيا بالقاهرة فى لقاء وزير الداخلية: مستعدون لدعم مصر ضد الإرهاب

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سفير بريطانيا بالقاهرة فى لقاء وزير الداخلية: مستعدون لدعم مصر ضد الإرهاب سفير بريطانيا بالقاهرة فى لقاء وزير الداخلية: مستعدون لدعم مصر ضد الإرهاب
استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكتبه ظهر اليوم جون كاسون السفير البريطانى بالقاهرة ، حيث تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير البريطانى على استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية المصرية لدعم جهودها الرامية إلى مكافحة إنتشار التطرف والتصدى لجرائم الإرهاب التى باتت تهدد إستقرار دول العالم أجمع كما أعرب عن عزم البريطانية توسيع آفاق التعاون مع خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب .

ومن جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بتطوير مستوى التعاون بين وزارة الداخلية المصرية وأجهزة الأمن فى بريطانيا بما فى ذلك تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن وأشار إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الأجنبية فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات.

كما إستقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة الذى أشاد بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب وتدعيم الإستقرار كما أكد على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد العديد من الإضطرابات والتوترات الإقليمية وما يصاحبها من إنتشار لظاهرة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى إستعداد الولايات المتحدة للتعاون مع وزارة الداخلية المصرية لمجابهة الظواهر الإرهابية والإجرامية المستحدثة .

ومن جانبه أشاد وزير الداخلية بالتعاون الأمنى مع الجانب الأمريكى وبخاصة فى المجال التدريبى فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على كافة دول العالم كما إستعرض جهود أجهزة الوزارة فى ضبط الخلايا الإرهابية المتورطة فى تنفيذ عدد من الأعمال التخريبية التى تستهدف المرافق الخدمية فى البلاد.

وأشار إلى النجاحات الأمنية التى تحققت مؤخراً نتيجة الضربات المتلاحقة لتلك الخلايا والتى كانت سبباً مباشراً فى إجهاض العديد من العمليات الإرهابية ، وأكد على عدم السماح للكيانات الإرهابية بالمساس بمقدرات الدولة وعرقلة مسيرة التنمية التى إنطلقت لتحقيق طموحات الشعب المصرى .
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