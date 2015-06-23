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"تعليم السويس": إعادة مستندات تظلمات مسابقة 30 ألف معلم إلى أصحابها

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"تعليم السويس": إعادة مستندات تظلمات مسابقة 30 ألف معلم إلى أصحابها "تعليم السويس": إعادة مستندات تظلمات مسابقة 30 ألف معلم إلى أصحابها
دعا مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالسويس، برئاسة هناء إبراهيم، المعلمين أصحاب تظلمات مسابقة 30 ألف معلم وأخصائى مساعد إلى الحضور إلى مقر المركز بديوان المديرية، صباح غد الأربعاء، ولمدة أسبوع لاستلام المستندات والوثائق الرسمية، التى كانت مرفقة مع كل تظلم، حيث أصبحت لا أهمية لها عند لجنة التظلمات، التى انتهت من عملها منذ أكثر من شهرين، لكنها فى المقابل أى المستندات تمثل أهمية كبيرة عند أصحابها المعلمين.

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن هذه الدعوة تجىء من قبل مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية حرصاً على حقوق المعلمين وحماية لمتعلقاتهم وتنفيذًا للأمر الإلهى فى كل الشرائع السماوية، الذى يدعونا جميعاً فيه إلى رد الأمانات إلى أهلها.

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