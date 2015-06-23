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حى الزهور بمدينة بلبيس يغرق فى مياه الصرف الصحى

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حى الزهور بمدينة بلبيس يغرق فى مياه الصرف الصحى حى الزهور بمدينة بلبيس يغرق فى مياه الصرف الصحى
سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بسبب انسداد مواسير الصرف الصحى الأمر الذى أدى إلى طفح الصرف وغرق عدد من الشوارع والمنازل، بمنطقتى السلخانة وحى الزهور، حيث وصل ارتفاع المياه فى بعض المناطق إلى نصف متر، ما أدى إلى غلق المحال التجارية بتلك المناطق وتعطل حركة السير والمرور نهائيا دون أى استجابة لحل الأزمة حتى الآن.

ويتخوف أهالى المدينة من وجود محول كهرباء بمكان تسرب المياه، مما قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائى واشتعال النيران فى المحول أو صعق أحد من المارة.

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مصر 365