انتقالات في الجول - الأهلي يكشف .. تفاصيل عرض روما لشراء رمضان صبحي

كشف مصدر في جهاز الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل عرض روما الإيطالي لشراء رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول.

وكان روما قد تقدم بعرض رسمي وأقر به علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة.

(طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "العرض وصلنا عن طريق وكيل من النادي الإيطالي مقابل ثلاثة ملايين يورو".

وأضاف "هناك امتيازات تخص حصول الأهلي على مقابل مادي عندما يتخطى رمضان صبحي عدد معين من المباريات وتسجيل عدد من الأهداف".

وتابع المصدر "لو فاز روما بالدوري سيحصل الأهلي على مليون يورو.. هذا طبعا بجانب نسبة من إعادة البيع".

وشدد المصدر على أن الإدارة ترى أن رمضان صبحي قد يصل سعره لأكثر من هذا ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

وبات رمضان صبحي ثاني أصغر اللاعبين الدوليين في تاريخ مصر بعد مشاركته أمام تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015.

لكنه لعب لمنتخبات تحت 18 عاما وأيضا للمنتخب الأوليمبي.

طالع مقال رأي || الحرية للمحترفين