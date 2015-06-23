حبس محام بالدقهلية بعد سرقة أوراق قضية متهم فيها

أمر المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس محام أربعة أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد تورطه في سرقة أوراق قضية متهم فيها وصادر ضده حكم بالحبس.

يذكر أن موظف بمحكمة السنبلاوين الابتدائية اكتشف سرقة أوراق قضية صادر فيه حكم بالحبس ضد محامٍ يدعى “جمعة .أ”، وبعض أقاربه قاموا بالاعتداء على عدد من جيرانهم، وبعد صدور الحكم وأثناء تجهيزه لإبلاغ مباحث تنفيذ الأحكام لضبطهم، اكتشف موظف المحكمة سرقة أوراق القضية بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبعد عمل التحريات اللازمة توصلت الأجهزة الأمنية إلى تورط المحامى فى عملية السرقة لإخفاء القضية.