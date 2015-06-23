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رفض استئناف دعوى إشهار إفلاس «عمر أفندي»

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رفض استئناف دعوى إشهار إفلاس «عمر أفندي» رفض استئناف دعوى إشهار إفلاس «عمر أفندي»

قضت الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن، برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة “عمر أفندي” وطرحها في المزاد العلني للجمهور.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكم أول درجة فى 28 يناير الماضى، قضت فيه برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، المقامة ضدها من بنك وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه، محامي الموردين تقدم باستئناف على تلك الأحكام.

وأكد مقيم الدعوى أن الدائنين قرروا استئناف دعواهم لاسترداد المستحقات المالية للدائنين في ظل استرداد الدولة للشركة، بعد صدور حكم القضاء الإداري، بعودتها للدولة وبطلان بيعها للمستثمر السعودي، الذى أقام دعوى تحكيم دولي لإثبات حقه في الشركة.

 

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