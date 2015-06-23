صندوق تحيا مصر يخصص 21 مليون جنيه لـ 2000 غارم وغارمة

خصصت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، 21 مليون جنيه، لفك كرب 2000 غارم وغارمة، وإعادة تأهيلهم عن طريق مشروعات صغيرة، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من أعمال التطوير بـمشروع إعادة تطوير عزبة العسال وجرجس، والتى بلغ عدد العقارات المطورة بها 14 عقارًا يقطنها حوالى 85 أسرة، كما أنه جارى التنسيق بشأن تحديد 682015 كموعد نهائى للانتهاء من أعمال المرحلة الثانية والتى يبلغ عدد العقارات المطورة بها 40 عقارًا يقطن بها 317 أسرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمجلس أمناء صندوق “تحيا مصر”، وذلك بحضور وزيرى الصحة، والاستثمار، بالاضافة إلى الدكتور على جمعة، واللواء محمد أمين نصر، والسيد باسل الباز، والمهندس محمد الأمين، والدكتورة ريهام أبو اسماعيل.