حافلة مجانية لنقل المسافرين من جبل علي والمحيصنة إلى مطار دبي

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة «دناتا» للرحلات، المرحلة الثانية من مبادرة «ترحاب» المتمثلة بخدمة الحافلة السريعة المجانية «Sky Bus» لربط مطار دبي، المبنى 1 و2، مع مقرات شركة «دناتا» في منطقتي جبل علي والمحيصنة لنقل الركاب المغادرين إلى مطار دبي من هاتين المنطقتين.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تتمحور الغاية من إطلاق هذه المبادرة حول العمل على خلق شراكة استراتيجية بين دناتا وهيئة الطرق والمواصلات لتحقيق عدد من الأهداف المشتركة، منها إسعاد الناس، وذلك من خلال تقديم تنقّل آمن وسهل للجميع، وتسهيل حركة تنقّل الركاب المغادرين من مطاري دبي 1 و2 وتوحيد الجهود في تقديم أرقى الخدمات إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع».

وقال شاكري: «تعد هذه المبادرة انعكاساً واضحاً للشراكة القائمة بين هيئة الطرق والمواصلات و«دناتا» وجهودهما المشتركة في خدمة شريحة واسعة من المسافرين من السكّان والزائرين والسائحين القادمين إلى إمارة دبي من مختلف بلدان العالم».

تتميز الحافلات المستخدمة في هذه خدمة «ترحاب» بشكل جذاب يعبّر عن مفهوم الترحاب للقادمين إلى دبي عبر مطاريها