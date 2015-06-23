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محافظ السويس يتفقد ميدان النمسا.. ويتابع إصلاح خط مياه المجزر الآلى

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تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم الثلاثاء، أعمال إصلاح ماسورة خط مياه الشرب التى تغذى قرية محمد عبده والمجزر الآلى التى تصل من محطة مياه الشرب بأبوعارف.

كما تفقد المحافظ ميدان النمسا بحى السويس، وكلف اللواء عبدالعظيم محمد، رئيس حى السويس برفع المخلفات وإزالة تعديات الباعة الجائلين وتطوير مدخل منطقة النمسا.
>اليوم السابع -6 -2015

وأشار بيان صادر من الديوان العام إلى أن اللواء العربى السروى محافظ السويس قام بجولة لتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بجنيفة ومتابعة اختبارات شبكات الصرف للتأكد من نظافتها تمهيداً لاستلامها والسماح بتوصيل المنازل عليها.

وكلف المحافظ إبراهيم حسن رئيس حى الجناين بالتنبية على الأهالى بسرعة الانتهاء من التوصيلات المنزلية إلى الشبكة الرئيسية والتى تم تحديد تكلفتها بـ100 جنية عن كل دور.

كما شاهد المحافظ تجربة التشغيل الأولى لمحطة الرفع الرئيسية بجنيفة وشدد على المهندس مدير عام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالانتهاء من جميع الأعمال المتبقية داخل محطة الرفع خلال 10 أيام، وبدء التشغيل الفعلى وسحب مياه الصرف من المنازل.

اليوم السابع -6 -2015

وخلال الجولة تفقد اللواء العربى السروى عداية خط طرد كبريت التى تمر أسفل السكة الحديد والترعة لنقل الصرف الصحى لقرى كبريت إلى محطة الصرف الرئيسية بجنيفة، وكذلك عداية خط طرد جنيفة أسفل السكة الحديد.

كما تفقد محطة معالجة الصرف الصحى الرئيسية لمتابعة ومشاهدة بدء عملية رفع المياه من محطة رفع جنيفة الرئيسية إلى محطة المعالجة الرئيسية.

رافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد مرسى السكرتير العام والمهندس طلعت عرابى مدير عام فرع الشركة القابضة بالسويس وشكرى عبد المنعم مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وإبراهيم حسن رئيس حى الجناين ومحمود النجار ممثل الشركة المنفذة للمحطة.
>اليوم السابع -6 -2015
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